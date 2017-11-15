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Один человек сгорел во время пожара в Жлобине

16.11.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Следователи расследуют причину пожара в Жлобине, в результате которого погиб один человек и сгорел дом, сообщают в МЧС.

Сигнал о том, что в деревне Папоротное горит частный жилой дом, службы МЧС получили в ночь на 15 ноября. В 4:35 спасатели Жлобинского подразделения службы выехали на место происшествия.

Когда спасатели прибыли к месту пожара, строение горело, крыша его обрушилась. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен труп хозяина дома 1959 года рождения. Мужчина проживал в доме один.

"В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается", — сообщили в МЧС.

Одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Следственно-оперативная группа проводит проверку по факту инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной пожара, по одной из версий, могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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