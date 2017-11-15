МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Суд Заводского района признал бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрия Бегуна виновным в получении взяток в крупном размере и назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Данный приговор был оглашен в четверг .

Суд также постановил зачесть Бегуну в срок отбывания наказания время нахождения под стражей с 19 марта 2017 года.

Виски, винтовка и взятка 5 тысяч долларов

Также Бегуну суд назначил конфискацию имущества. В доход государства по решению суда Заводского района должны быть обращены 14,5 тысяч белорусских рублей, автомобиль, винтовка, холодильник, несколько телевизоров, несколько дорогостоящих ручек известных брендов в упаковках, а также коллекция дорогостоящего алкоголя. Для того, чтобы перечислить названия известных марок виски, коньяка и водки, которые были изъяты у обвиняемого, судье понадобилось несколько минут. Всего было изъято не менее 30 бутылок.



© Sputnik / Анна Нефедова Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы

По решению суда, пять тысяч долларов ( взятка, на которой попался Бегун – Sputnik) будут "возвращены" в Следственный комитет.

"Домашняя химия" для Грица

Подельник Бегуна предприниматель Александр Гриц, который был задержан с Бегуном, когда передавал ему взятку в размере пяти тысяч долларов, освобожден из-под стражи в зале суда.

Суд признал его виновным в подстрекательстве к даче взятки и назначил ему пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме этого, суд постановил снять арест с имущества Грица, а также зачесть в срок отбывания наказания срок нахождения под стражей с 19 марта 2017 года, засчитав день за два.

Родственники и друзья

На оглашения приговора в зал суда Заводского района пришло несколько десятков родственников и знакомых обвиняемых, в основном это были сторонники Бегуна. Зайдя в зал судебных заседаний, они начали предъявлять претензии к журналистам, бросали реплики о том, что "СМИ выполняют чей-то заказ". Одна из женщин даже заявила, обращаясь к журналистам: "Вы живете на наши налоги!".



© Sputnik / Анна Нефедова Родственники и знакомые Дмитрия Бегуна в суде

Родственники и знакомые Грица держались сдержаннее. Они дождались, когда он выйдет из зала суда и пошли с ним в сторону универмага "Беларусь", там недалеко был припаркован автомобиль, в который они сели.



© Sputnik / Анна Нефедова Часть знакомых и родственников еще какое-то время стояли возле здания суда

Приговор, оглашенный судом Заводского района, неокончательный, он может быть обжалован в суде высшей инстанции в десятидневный срок. Ни адвокаты, ни сами обвиняемые не ответили на вопросы журналистов, будут ли подавать жалобу на данное судебное решение. Суд назначил такие же сроки Бегуну и Грицу, которые просил государственный обвинитель.