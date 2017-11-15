Бонни и Клайд: парочка с ружьем угрожала отдыхающим под Дзержинском

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые угрожали огнестрельным оружием отдыхающим в Дзержинском районе Минской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В милицию поступило сообщение о том, что в деревне Веселый Угол двое неизвестных угрожают окружающим охотничьим ружьем.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, задержанными по подозрению в совершении данного преступления являются 57-летняя местная жительница и ее 47-летний знакомый из Минска.

Как только поступило сообщение, на место выбыли сотрудники милиции и в ходе дальнейшего разбирательства они установили, что мужчина и женщина около агроусадьбы угрожали отдыхающим с детьми гражданам охотничьим ружьем ИЖ-27.

"При этом женщина нецензурно выражалась и угрожала выстрелить. Хозяин зарегистрированного оружия в это время демонстративно заряжал патроны", – отметила собеседник Sputnik.

С подозреваемыми, которые толком не могут объяснить причину своих действий, а ссылаются на алкогольное опьянение, сейчас работают следователи, сказала Белоног.

По ее информации, идет допрос потерпевших, свидетелей и подозреваемых. По месту жительства минчанина-охотника изъяты, охотничьи патроны, порох, оружие, которые признаны вещественными доказательствами.