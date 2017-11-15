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Бонни и Клайд: парочка с ружьем угрожала отдыхающим под Дзержинском

16.11.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, которые угрожали огнестрельным оружием отдыхающим в Дзержинском районе Минской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Бонни и Клайд: парочка с ружьем угрожала отдыхающим под Дзержинском
© Flickr/ Eden, Janine and Jim
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В милицию поступило сообщение о том, что в деревне Веселый Угол двое неизвестных угрожают окружающим охотничьим ружьем.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия, по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По ее словам, задержанными по подозрению в совершении данного преступления являются 57-летняя местная жительница и ее 47-летний знакомый из Минска.

Как только поступило сообщение, на место выбыли сотрудники милиции и в ходе дальнейшего разбирательства они установили, что мужчина и женщина около агроусадьбы угрожали отдыхающим с детьми гражданам охотничьим ружьем ИЖ-27.

"При этом женщина нецензурно выражалась и угрожала выстрелить. Хозяин зарегистрированного оружия в это время демонстративно заряжал патроны", – отметила собеседник Sputnik.

С подозреваемыми, которые толком не могут объяснить причину своих действий, а ссылаются на алкогольное опьянение, сейчас работают следователи, сказала Белоног.

По ее информации, идет допрос потерпевших, свидетелей и подозреваемых. По месту жительства минчанина-охотника изъяты, охотничьи патроны, порох, оружие, которые признаны вещественными доказательствами.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители деревни Веселый угол пожаловались в милицию на пьяную парочку, которая угрожала оружием отдыхающим.

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