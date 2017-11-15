|
Авария на второй МКАД: водитель погиб, 2 ребенка и пассажир в больнице
16.11.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Один человек погиб и трое, в том числе два ребенка, пострадали и были госпитализированы в результате столкновения мусоровоза МАЗ с легковушкой на второй Минской кольцевой автодороге, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Минского района
ДТП произошло около 10:00 в четверг на второй МКАД на подъезде к трассе Р-40 "Боровляны – Логойск".
"Водитель, управляя автомобилем Renault Laguna, не уступил дорогу автомобилю МАЗ, который двигался в направлении поселка Боровляны", – сказала Соленюк.
Она также сообщила, что при столкновении водитель Renault получил смертельные травмы, а пассажир и два ребенка – ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Минского района проводят по факту ДТП проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки на МКАД не уступил дорогу грузовику.
|
Архив (ЧП)
Комментарии