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Авария на второй МКАД: водитель погиб, 2 ребенка и пассажир в больнице

16.11.2017 13:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Один человек погиб и трое, в том числе два ребенка, пострадали и были госпитализированы в результате столкновения мусоровоза МАЗ с легковушкой на второй Минской кольцевой автодороге, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария на второй МКАД: водитель погиб, 2 ребенка и пассажир в больнице
© Фото: ГАИ Минского района
МАЗ пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет в Минском районе

ДТП произошло около 10:00 в четверг на второй МКАД на подъезде к трассе Р-40 "Боровляны – Логойск".

"Водитель, управляя автомобилем Renault Laguna, не уступил дорогу автомобилю МАЗ, который двигался в направлении поселка Боровляны", – сказала Соленюк.

Она также сообщила, что при столкновении водитель Renault получил смертельные травмы, а пассажир и два ребенка – ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Минского района проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки на МКАД не уступил дорогу грузовику.

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