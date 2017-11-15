Нетрезвый брестчанин упал с балкона 4-го этажа и остался жив

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Молодой мужчина получил серьезные травмы в Бересте в результате падения с балкона четвертого этажа, сообщил ресурс Tomin.by со ссылкой на Брестский межрайонный отдел Следственного комитета.

Инцидент произошел около 19:00 во вторник 14 ноября на улице Рокоссовского областного центра.

По информации следователей, нетрезвый 29-летний брестчанин сел на балконные перила, но не удержался и упал вниз. В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был помещен в больницу.

В настоящее время по факту сотрудниками межрайотдела СК проводится проверка, проводятся необходимые экспертные исследования.