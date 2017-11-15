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Механизатор картофелекопалки погиб на поле в Чашникском районе

16.11.2017 14:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели на поле 35-летнего механизатора при уборке картофеля в Чашникском районе, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Механизатор картофелекопалки погиб на поле в Чашникском районе
© Sputnik/ А. Соломонов
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Трагедия произошла в понедельник 13 ноября на поле, расположенном вблизи деревни Шелковщина, где в местном фермерском хозяйстве проводились работы по сбору урожая картошки.

"Около 16:15 минут трактор был обнаружен стоящим на поле, тело мужчины находилось в транспортере картофелеуборочного комбайна", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что погибшим является 35-летний рабочий данного хозяйства, житель агрогородка Ольшанка. Он в тот день работал на трактороме с комбайном ДР-1500.

Прибывшие на место ЧП следователи, эксперты и сотрудники госинспекции охраны труда осмотрели технику. По факту смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам Сахаровой, сейчас сотрудники СК опрашивают свидетелей, и занимаются установлением обстоятельств смерти рабочего.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас сотрудники СК опрашивают свидетелей, и занимаются установлением обстоятельств смерти рабочего.

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