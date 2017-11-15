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Вооруженный человек захватил заложников в испанском банке
16.11.2017 14:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вооруженный пистолетом человек захватил в четверг заложников в одном из банков Мадрида, сообщают местные СМИ.
По данным прессы, инцидент случился в филиале банка Bankia, который расположен рядом с муниципальным советом и полицейским участком.
Как отметили очевидцы, преступник зашел в здание в 09:50 по местному времени. В момент нападения в банке находилось четверо или пятеро посетителей. Их и часть персонала мужчина задержал в качестве заложников.
Переговоры полиции с нападавшим продолжались около часа. После этого он сдался и был задержан. Пострадавших нет.
Мужчина, как выяснили в полиции, захватил банк с целью ограбления.
По сообщениям СМИ, перед тем, как пойти в банк, 60-летний грабитель "подкрепился" ромом в близлежащем баре.
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Перед тем, как решиться на ограбление, мужчина выпил рома в баре рядом с отделением банка.
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