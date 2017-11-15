Вооруженный человек захватил заложников в испанском банке

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вооруженный пистолетом человек захватил в четверг заложников в одном из банков Мадрида, сообщают местные СМИ.

По данным прессы, инцидент случился в филиале банка Bankia, который расположен рядом с муниципальным советом и полицейским участком.

Atraco con rehenes en el Bankia de Usera, en la esquina de Rafaela Ibarra con Dolores Barranco. #Usera #Madrid pic.twitter.com/I9ZNVSajnH — Bravo (@abravo__) 16 ноября 2017 г.

​Как отметили очевидцы, преступник зашел в здание в 09:50 по местному времени. В момент нападения в банке находилось четверо или пятеро посетителей. Их и часть персонала мужчина задержал в качестве заложников.

Sujeto armado retiene a varias personas en una sucursal de Bankia en Usera, en Madrid, España.Ya fue detenido por la policía Nacional; no se registran heridos.

jc pic.twitter.com/JZEvqPnbH4 — Siempre 88.9 FM (@Siempre889) 16 ноября 2017 г.

​Переговоры полиции с нападавшим продолжались около часа. После этого он сдался и был задержан. Пострадавших нет.

Мужчина, как выяснили в полиции, захватил банк с целью ограбления.

По сообщениям СМИ, перед тем, как пойти в банк, 60-летний грабитель "подкрепился" ромом в близлежащем баре.