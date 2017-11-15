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Электробус снова горел в Минске – на ДС "Дружная"
16.11.2017 14:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Возгорания электробуса произошло днем в Минске в четверг, сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Ольга Мельченко.
© Фото: МЧС Беларуси
Автобусе загорелся на территории диспетчерской станции "Дружная" возле центрального железнодорожного вокзала.
"Возгорание было ликвидировано водителем до прибытия пожарных", – сказала Мельченко.
Она также уточнила, что в результате ЧП никто из пассажиров автобуса не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Это второй случай возгорания электробусов, производимых предприятием "Белкоммунмаш", в Минске за последнее время – 14 сентября текущего года горел автобус на улице Ваупшасова.
Сейчас на улицах Минска курсируют 20 отечественных электробусов, они вышли на маршруты в начале текущего года.
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В результате ЧП никто из пассажиров автобуса не пострадал, в настоящее время причины возгорания устанавливаются.
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