МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Возгорания электробуса произошло днем в Минске в четверг, сообщила Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Ольга Мельченко.



© Фото: МЧС Беларуси Электробус загорелся на улице Ваупшасова в Минске

Автобусе загорелся на территории диспетчерской станции "Дружная" возле центрального железнодорожного вокзала.

"Возгорание было ликвидировано водителем до прибытия пожарных", – сказала Мельченко.

Она также уточнила, что в результате ЧП никто из пассажиров автобуса не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Это второй случай возгорания электробусов, производимых предприятием "Белкоммунмаш", в Минске за последнее время – 14 сентября текущего года горел автобус на улице Ваупшасова.

Сейчас на улицах Минска курсируют 20 отечественных электробусов, они вышли на маршруты в начале текущего года.

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