Взрыв возле ресторана в Кабуле: погибло 18 человек

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. По меньшей мере 18 человек погибло при взрыве рядом с одним и ресторанов Кабула, среди них 8 полицейских, сообщают местные СМИ.

​Взрывное устройство сработало рядом с банкетным залом ресторана, где собралась представители партии "Исламское общество Афганистана". Среди них был бывший вице-президент Афганистана и экс-советник президента страны Мохаммада Ашрафа Гани Зия Массуд.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда из здания выходили люди.

More than 18 people killed including 8 policemen and 10 civilians and 10 injured in the explosion in Kabul, #Afghanistan pic.twitter.com/guxVdIgUUs — Sanna Ejaz(سیاله) (@sanaejaz2) 16 ноября 2017 г.

​Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира).

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, место взрыва оцеплено.