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Взрыв возле ресторана в Кабуле: погибло 18 человек
16.11.2017 15:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. По меньшей мере 18 человек погибло при взрыве рядом с одним и ресторанов Кабула, среди них 8 полицейских, сообщают местные СМИ.
Взрывное устройство сработало рядом с банкетным залом ресторана, где собралась представители партии "Исламское общество Афганистана". Среди них был бывший вице-президент Афганистана и экс-советник президента страны Мохаммада Ашрафа Гани Зия Массуд.
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда из здания выходили люди.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира).
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, место взрыва оцеплено.
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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с рестораном, где собрались афганские чиновники.
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