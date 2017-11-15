ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не успевают посадить: в Минске снова стали воровать деревья на улицах

16.11.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Случаи воровства деревьев возобновились на улицах в столице, сообщила Sputnik руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Не успевают посадить: в Минске снова стали воровать деревья на улицах
CC BY 2.0 / Brian / Oak
Памятники природы впервые документально оформили в Минске

Круглый стол "Городская среда: почему гибнут деревья в столице" прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

По словам специалиста, несколько лет назад с улиц массово выкапывали хвойные деревья. Озеленителям приходилось даже подвязывать вновь посаженные деревца к арматуре. Тогда было распространено такое явление, когда лица без определенного места жительства продавали посадочный материал дачникам на выезде из города. На какой-то промежуток времени воровство прекратилось, а в текущем году оно снова возобновилось.

Больше всего воруют в Партизанском и Заводском районе, в частности на Партизанском проспекте и улице Захарова. Крадут, как правило, контейнеры с хвойными.

"На проспекте Партизанском вечером поставили, утром – половина ушла", – отметила Пузанкова.

За ночь были украдены также семь контейнеров с зеленью с моста на Свислочи. Не испугали нарушителей расположенные поблизости камеры видеонаблюдения.

"Не знаю, что это. Наверное, интерес, потому что посадочный материал доступен на всех выездах и трассах, и цена вполне адекватная", – сказала представитель Минскзеленстроя.

Минчане выкопали две туи около памятника Симону Боливару >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контейнеры с хвойными деревьями периодически пропадают в Партизанском и Заводском районах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв возле ресторана в Кабуле: погибло 18 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика