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Житель Бреста решил присесть на перила балкона, но не удержался и упал с четвертого этажа

16.11.2017 17:24 — ЧП | Tut.by  
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Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования 29-летнего жителя города, который упал с четвертого этажа, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Травмы мужчина получил 14 ноября, около 19.00. Находясь в состоянии опьянения, он вышел на балкон своей квартиры на улице Рокоссовского, сел на перила, но не удержался и упал с высоты четвертого этажа.

Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

 
 
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