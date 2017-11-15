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Житель Бреста решил присесть на перила балкона, но не удержался и упал с четвертого этажа
Брестские следователи проводят проверку по факту травмирования 29-летнего жителя города, который упал с четвертого этажа, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Травмы мужчина получил 14 ноября, около 19.00. Находясь в состоянии опьянения, он вышел на балкон своей квартиры на улице Рокоссовского, сел на перила, но не удержался и упал с высоты четвертого этажа.
Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
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Очевидцы произошедшего вызвали на место скорую.
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Архив (ЧП)
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