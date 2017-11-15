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Федор Бондарчук разозлился и ударил режиссера Молочникова

16.11.2017 18:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Известный российский продюсер и режиссер Федор Бондарчук обругал и ударил режиссера фильма "Мифы" Александра Молочникова, соответствующее видео было опубликовано в четверг в Telegram-каналах, посвященных жизни знаменитостей.

Федор Бондарчук разозлился и ударил режиссера Молочникова
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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В четверг в широкий прокат вышел сатирический фильм "Мифы" молодого режиссера Молочникова с множеством российских звезд в главных ролях – от Сергея Безрукова до Ивана Урганта.

Продюсером ленты выступил Федор Бондарчук, однако стартом "Мифов", по данным некоторых изданий, он остался недоволен. В Telegram-канале "Жизнь насекомых" в четверг опубликовали видео, на котором он ругается с режиссером и затем бьет его по лицу. По этическим соображениям этот ролик Sputnik не публикует.

Сам Молочников отказался говорить со СМИ по поводу инцидента с Бондарчуком и подчеркнул, что предпочитает "не выносить сор из избы". Продюсер произошедшее также никак не прокомментировал.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи заподозрили, что видео является фейковым, а "ссору" Бондарчук и Молочников инсценировали для продвижения картины.

Фильм "Мифы" посвящен истории нищего иностранца, который попадает в Россию и оказывается в гуще светской жизни местных знаменитостей.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным российских изданий, Бондарчук остался недоволен стартом фильма "Мифы", снятого 25-летним Молочниковым.

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