Федор Бондарчук разозлился и ударил режиссера Молочникова

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Известный российский продюсер и режиссер Федор Бондарчук обругал и ударил режиссера фильма "Мифы" Александра Молочникова, соответствующее видео было опубликовано в четверг в Telegram-каналах, посвященных жизни знаменитостей.

В четверг в широкий прокат вышел сатирический фильм "Мифы" молодого режиссера Молочникова с множеством российских звезд в главных ролях – от Сергея Безрукова до Ивана Урганта.

Продюсером ленты выступил Федор Бондарчук, однако стартом "Мифов", по данным некоторых изданий, он остался недоволен. В Telegram-канале "Жизнь насекомых" в четверг опубликовали видео, на котором он ругается с режиссером и затем бьет его по лицу. По этическим соображениям этот ролик Sputnik не публикует.

Сам Молочников отказался говорить со СМИ по поводу инцидента с Бондарчуком и подчеркнул, что предпочитает "не выносить сор из избы". Продюсер произошедшее также никак не прокомментировал.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи заподозрили, что видео является фейковым, а "ссору" Бондарчук и Молочников инсценировали для продвижения картины.

Фильм "Мифы" посвящен истории нищего иностранца, который попадает в Россию и оказывается в гуще светской жизни местных знаменитостей.