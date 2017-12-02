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В Пинске c седьмого этажа гостиницы выпала 56-летняя женщина

02.12.2017 16:44 — ЧП | Tut.by  
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2 декабря около 2.30 под окнами гостиницы «Припять» в Пинске обнаружили тело 56-летней женщины.

Предварительно установлено, что женщина выпала c балкона седьмого этажа здания. От полученых травм она скончалась на месте.

По факту смерти женщины проверку проводит Следственный комитет.

 
 
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По факту гибели женщины проводится проверка.

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