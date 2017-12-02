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В Праге обрушился пешеходный мост через Влтаву

02.12.2017 19:08 — ЧП | Tut.by  
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В Праге обрушился пешеходный мост через реку Влтаву, пострадали четыре человека. Об этом сообщает lidovky.cz.

Мост рухнул неподалеку от дворца Троя. По последним данным, пострадали четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

На место также прибыла мэр Праги Адриана Крначова. Она отметила, что в ходе последней проверки угроз обрушения моста выявлено не было.

«Никто не понимает, что произошло и как это могло произойти. Будем продолжать информировать [о ситуации]... Для меня это стало большой неожиданностью», — добавила Крначова.

Около места инцидента продолжает работу полиция. Она выясняет причины обрушения.

Отмечается, что мост через Влтаву был построен в 1984 году. Его длина составляла около 260 метров.

 
 
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Мост рухнул неподалеку от дворца Троя. По последним данным, пострадали четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

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