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Возбуждено дело по фату смертельного наезда на девочку в Минске
03.12.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси возбуждено по факту
© Sputnik / Александр Шурмелев
Около 17 часов в субботу в результате наезда грузовым автомобилем ЗИЛ
По словам водителя, у машины отказали тормоза. Точная причина аварии устанавливается.
"Согласно данным медицинского освидетельствования водитель был трезв", — рассказали в УСК.
Следователи, специалисты столичного управления Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ провели осмотр места происшествия.
Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.
Также следователи обратились с просьбой к очевидцам ДТП позвонить по телефонам: 8 017 389 54 48, 8 017 389 55 55, 8 033 333 67 19.
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Трагедия произошла днем 2 декабря на пешеходном переходе около одного из торговых центров столицы.
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