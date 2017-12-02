Возбуждено дело по фату смертельного наезда на девочку в Минске

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси возбуждено по факту смертельного наезда на ребенка , сообщили Sputnik в УСК по Минску.



© Sputnik / Александр Шурмелев Пострадавшие от наезда грузовика в Минске пешеходы находятся в больнице

Около 17 часов в субботу в результате наезда грузовым автомобилем ЗИЛ погибла 11-летняя девочка , четыре человека пострадали – среди них брат и бабушка погибшей . Трагедия случилась на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Победителей. Очевидцы сообщили, что пешеходы пересекали проезжую часть на разрешающий, зеленый, сигнал светофора.

По словам водителя, у машины отказали тормоза. Точная причина аварии устанавливается.

"Согласно данным медицинского освидетельствования водитель был трезв", — рассказали в УСК.

Следователи, специалисты столичного управления Государственного комитета судебных экспертиз и сотрудники ГАИ провели осмотр места происшествия.

Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы.

Также следователи обратились с просьбой к очевидцам ДТП позвонить по телефонам: 8 017 389 54 48, 8 017 389 55 55, 8 033 333 67 19.