Полицейский руками держал падающий с моста грузовик в Великобритании

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Офицер полиции Мартин Уиллис около четверти часа удерживал от падения с моста попавший в ДТП автофургон, передают местные СМИ.

Необычный инцидент произошел в графстве Уэст-Йоркшир. Автомобиль вместе с 22-летним водителем перевернулся и повис на краю моста, под которым расположена проезжая часть. Падение машины было смертельно опасным для молодого водителя, который не мог покинуть салон авто.

Офицер местной полиции Мартин Уиллис прибыл первым на место аварии и около 15 минут удерживал падающий фургон голыми руками – за колесо.

К счастью, вскоре прибыли спасатели и с помощью специальной техники вытащили автомобиль.

Сам полицейский Уиллис в своем аккаунте в Twitter написал, что не может описать облегчение, которое он ощутил, когда на помощь наконец прибыли спасатели.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can't begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7 — Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) December 1, 2017

​Информация о случившемся быстро распространилась в интернете. Пользователи сети называют сотрудника полиции "супергероем". Полицейский поблагодарил всех за теплые слова, но объяснил, что "всего лишь выполнял свою работу, но очень приятно получить так много благодарности".

Спасательная служба графства сообщила, что водитель был доставлен в больницу "после ужасающего испытания", и пожелала мужчине здоровья.