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Полицейский руками держал падающий с моста грузовик в Великобритании
03.12.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Офицер полиции Мартин Уиллис около четверти часа удерживал от падения с моста попавший в ДТП автофургон, передают местные СМИ.
Необычный инцидент произошел в графстве Уэст-Йоркшир. Автомобиль вместе с 22-летним водителем перевернулся и повис на краю моста, под которым расположена проезжая часть. Падение машины было смертельно опасным для молодого водителя, который не мог покинуть салон авто.
Офицер местной полиции Мартин Уиллис прибыл первым на место аварии и около 15 минут удерживал падающий фургон голыми руками – за колесо.
К счастью, вскоре прибыли спасатели и с помощью специальной техники вытащили автомобиль.
Сам полицейский Уиллис в своем аккаунте в Twitter написал, что не может описать облегчение, которое он ощутил, когда на помощь наконец прибыли спасатели.
Информация о случившемся быстро распространилась в интернете. Пользователи сети называют сотрудника полиции "супергероем". Полицейский поблагодарил всех за теплые слова, но объяснил, что "всего лишь выполнял свою работу, но очень приятно получить так много благодарности".
Спасательная служба графства сообщила, что водитель был доставлен в больницу "после ужасающего испытания", и пожелала мужчине здоровья.
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Автомобиль, в котором находился молодой водитель, повис на краю моста в результате аварии.
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