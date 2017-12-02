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Судна столкнулись в Южной Корее: погибли 13 человек, двое пропали
03.12.2017 10:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Рыболовецкое судно под флагом Южной Кореи столкнулось с танкером недалеко от острова Ёнхындо в Желтом море, на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Местные СМИ передают, что инцидент произошел около шести утра по местному времени. В момент столкновения с танкером в рыболовецком судне находились 20 пассажиров и членов экипажа.
По меньшей мере 13 человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, нарушения правил перевозки людей выявлено не было.
На место столкновения прибыли четыре вертолета и 14 судов. Подробности и причины трагедии пока не сообщаются.
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По предварительным данным, нарушений правил перевозки людей выявлено не было.
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