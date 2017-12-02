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Экс-глава Солигорского района выступит с последним словом в суде
03.12.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Бывший председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский, который обвиняется в получении взятки, выступит с последним словом в суде в понедельник, 4 декабря, сообщили в Минском областном суде.
"4 декабря в 10:30 в Минском областном суде продолжится
На минувшей неделе в суде прошли прения сторон, государственный обвинитель Юрий Шерстнев заявил, что вина бывшего вертикальщика доказана, и попросил суд назначить ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокат Дмитрий Горячко в ходе прений настаивал на невиновности своего подзащитного и просил суд оправдать бывшего вертикальщика. Сам Римашевский в ходе судебного следствия заявил, что его оговорили недоброжелатели.
Как ранее сообщал Sputnik,
После задержания экс-вертикальщика доставили в Минск, в СИЗО. Предварительное расследование длилось чуть более четырех месяцев. Первое судебное заседание коллегии по уголовным делам Минского областного суда прошло в Солигорске, потом — со стадии допроса свидетелей – заседания проходили в Минске.
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Прокурор поспросил для бывшего вертикальщика 9 лет лишения свободы, защита настаивает на его невиновности, сам обвиняемый заявил, что его оговорили...
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