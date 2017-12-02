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Экс-глава Солигорского района выступит с последним словом в суде

03.12.2017 12:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Бывший председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский, который обвиняется в получении взятки, выступит с последним словом в суде в понедельник, 4 декабря, сообщили в Минском областном суде.

Экс-глава Солигорского района выступит с последним словом в суде
© Фото: Владимир Амельченя / Інфа-Кур'ер
Бывшего председателя Солигорского райисполкома будут судить

Римашевский был задержан в конце мая текущего года. Задержание производили оперативники ГУБОПиК МВД на одной из проселочных дорог в Копыльском районе Минской области. По данным следствия, у него в момент задержания изъяли 2,7 тысячи долларов, которые были квалифицированы как взятка.

"4 декабря в 10:30 в Минском областном суде продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый выступит с последним словом в суде", — сообщила Sputnik в воскресенье официальный представитель Минского областного суда Зоряна Жуковская.

На минувшей неделе в суде прошли прения сторон, государственный обвинитель Юрий Шерстнев заявил, что вина бывшего вертикальщика доказана, и попросил суд назначить ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокат Дмитрий Горячко в ходе прений настаивал на невиновности своего подзащитного и просил суд оправдать бывшего вертикальщика. Сам Римашевский в ходе судебного следствия заявил, что его оговорили недоброжелатели.

Как ранее сообщал Sputnik, суд над Римашевским начался 23 октября.

После задержания экс-вертикальщика доставили в Минск, в СИЗО. Предварительное расследование длилось чуть более четырех месяцев. Первое судебное заседание коллегии по уголовным делам Минского областного суда прошло в Солигорске, потом — со стадии допроса свидетелей – заседания проходили в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор поспросил для бывшего вертикальщика 9 лет лишения свободы, защита настаивает на его невиновности, сам обвиняемый заявил, что его оговорили...

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