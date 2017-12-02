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Полицейский погиб при задержании взломщиков банкомата в Польше

03.12.2017 12:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сотрудник полиции погиб, трое получили ранения в населенном пункте Вишня Мала, расположенном под Вроцлавом, сообщила польская полиция на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится, что произошла перестрелка с преступниками, пытавшимися взломать банкомат. В результате погиб 40-летний полицейский, еще трое ранены.

Также погиб один из нападавших. Второй злоумышленник был задержан.

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