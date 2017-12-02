Пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Возгорание, унесшее жизнь пятерых детей, вспыхнуло рано утром в воскресенье в частном трехквартирном доме, расположенном в поселке Степной Искитимского района, сообщили в Следственном комитете РФ.

В момент возникновения пожара в доме находился 32-летний хозяин, его пятеро детей в возрасте от года до семи лет, а также трое гостей мужчины. Когда огонь вспыхнул, все спали.

Один из гостей первым обнаружил возгорание, проснувшись от обильного задымления. Он выбил раму окна, позвал на помощь и попытался потушить пламя. Но к этому моменту огонь и дым распространился по всему дома – стремившиеся на помощь люди не могли попасть в здание.

В результате происшествия находившиеся в доме дети (две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года) погибли, взрослым оказывают помощь медики.

По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По предварительной информации, после смерти матери дети воспитывались отцам, который смог покинуть горящий дом.

На месте страшной трагедии работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания следствием назначена пожарно-техническая экспертиза.