У берегов Южной Кореи судно с туристами столкнулось с танкером: минимум 13 погибших

У берегов Южной Кореи судно с туристами столкнулось с танкером: минимум 13 человек погибли, передает ВВС . Еще двоих, в том числе капитана прогулочного судна, продолжают разыскивать. Инцидент стал крупнейшим в стране за последние два года.





ЧП произошло в Желтом море. Столкновение произошло через девять минут после отправления прогулочного судна от причала. Вероятно, танкер и лодка не смогли разойтись под мостом, указывает «Новая газета» со ссылкой на Yonhap . Прогулочное судно от столкновения перевернулось.

Всего в прогулочном судне находились 22 человека: два капитана и 20 туристов, отправившихся на рыбалку. Среди команды танкера пострадавших нет.

В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.

Этот инцидент — самое крупное происшествие с южнокорейскими прогулочными судами с сентября 2015 года. Тогда в результате похожего столкновения на море погибли 15 человек. Трое были объявлены пропавшими без вести.