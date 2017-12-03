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У берегов Южной Кореи судно с туристами столкнулось с танкером: минимум 13 погибших
У берегов Южной Кореи судно с туристами столкнулось с танкером: минимум 13 человек погибли, передает
ЧП произошло в Желтом море. Столкновение произошло через девять минут после отправления прогулочного судна от причала. Вероятно, танкер и лодка не смогли разойтись под мостом, указывает
Всего в прогулочном судне находились 22 человека: два капитана и 20 туристов, отправившихся на рыбалку. Среди команды танкера пострадавших нет.
В поисково-спасательной операции задействованы четыре вертолета и 14 судов.
Этот инцидент — самое крупное происшествие с южнокорейскими прогулочными судами с сентября 2015 года. Тогда в результате похожего столкновения на море погибли 15 человек. Трое были объявлены пропавшими без вести.
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Всего в прогулочном судне находились 22 человека: два капитана и 20 туристов, отправившихся на рыбалку. Среди команды танкера пострадавших нет.
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Архив (ЧП)
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