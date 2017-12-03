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В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей во время драки

03.12.2017 18:14 — ЧП | Tut.by  
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В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу людей, есть жертвы. Инцидент произошел во время драки с использованием холодного оружия у кальян-бара в районе Куинс, и полиция не считает его связанным терроризмом, передает New York Daily News.

Инцидент произошел в районе Куинс в воскресенье, около 4.45 утра .

Очевидцы говорят, что автомобиль ехал на большой скорости. «Автомобиль появился откуда ни возьмись и врезался в толпу, тела полетели в разные стороны. Машина ехала очень быстро, как минимум 80 километров в час, и это по тротуару», — цитирует одного из них РИА «Новости». Другой человек сообщил, что водитель седана врезался в припаркованную около бара машину, а уже потом въехал в толпу.

В результате происшествия погиб один человек, трое ранены. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

Полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленника, он был за рулем белого седана. Мужчина скрылся с места происшествия.

 
 
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Машина ехала очень быстро, как минимум 80 километров в час, и это по тротуару.

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