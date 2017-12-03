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Следователи начали допрашивать сбившего девочку водителя
03.12.2017 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 дек — Sputnik. Следователи начали допрашивать водителя, сбившего насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи", — рассказала Дранькова.
Собеседник агентства добавила, что сейчас специалисты Государственного комитета судебных экспертиз исследуют техническое состояние грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы. Ранее СМИ сообщили, что у автомобиля отказали тормоза, из-за чего и произошла авария.
"В ходе расследования уголовного дела выясняются другие существенные обстоятельства, в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — продолжила Дранькова.
Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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