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Следователи начали допрашивать сбившего девочку водителя

03.12.2017 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Следователи начали допрашивать водителя, сбившего насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Следователи начали допрашивать сбившего девочку водителя
© Фото: УСК по Минску
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря вечером: грузовой автомобиль ЗИЛ въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора в ТЦ "Замок". В результате аварии погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека пострадали.

"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи", — рассказала Дранькова.

Собеседник агентства добавила, что сейчас специалисты Государственного комитета судебных экспертиз исследуют техническое состояние грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы. Ранее СМИ сообщили, что у автомобиля отказали тормоза, из-за чего и произошла авария.

"В ходе расследования уголовного дела выясняются другие существенные обстоятельства, в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — продолжила Дранькова.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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