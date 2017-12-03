Следователи начали допрашивать сбившего девочку водителя

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Следователи начали допрашивать водителя, сбившего насмерть 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Минске, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря вечером : грузовой автомобиль ЗИЛ въехал в пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора в ТЦ "Замок". В результате аварии погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека пострадали.

"55-летний водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. С подозреваемым работают следователи", — рассказала Дранькова.

Собеседник агентства добавила, что сейчас специалисты Государственного комитета судебных экспертиз исследуют техническое состояние грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы. Ранее СМИ сообщили, что у автомобиля отказали тормоза, из-за чего и произошла авария.

"В ходе расследования уголовного дела выясняются другие существенные обстоятельства, в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством", — продолжила Дранькова.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.