МИНСК, 3 дек — Sputnik. Один из лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мулла Шах Вали, отвечавший за наркотрафик, ликвидирован в Афганистане, сообщает Tolo News со ссылкой на Национальный директорат безопасности (NDS) страны.

Боевик был уничтожен на прошлой неделе в результате авиаудара в провинции Гильменд (является опорным пунктом талибов), однако официальное подтверждение о его смерти появилось лишь сегодня. По информации местных СМИ, основной целью нанесенных по Гильменду воздушных ударов были лаборатории по производству наркотиков.

Отмечается, что Шах Вали отвечал за контрабанду наркотиков. Кроме того, он имел отношение к захвату земель в разных частях провинции. Шах Вали также принимал участие в нападении на силы безопасности страны в провинциях Гур, Урузган, Кандагар.

Вместе с Шах Вали также были убиты два других командира движения, но их имена не уточняются.

Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, проводит рейды на крупные города. Борьбу с талибами в Афганистане помогают вести американские военные.

Также на территории страны действует террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По информации местных властей, от ИГ освобождены уже девять провинций в стране.