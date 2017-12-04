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В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть жертвы
04.12.2017 06:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Легковой автомобиль на большой скорости въехал в прохожих в Нью-Йорке. Инцидент произошел возле кальянного бара в районе Куинс. Полиция пока не расценивает инцидент как теракт.
По сообщениям СМИ, среди посетителей бара поздно ночью завязалась потасовка. Есть версия, что один из участников драки сел в припаркованный седан и, разогнав его до приличной скорости (очевидцы сообщают о скорости не менее 80 км/ч), врезался сначала в стоявший на обочине автомобиль, а затем в людей, находившихся возле бара.
В результате наезда один человек погиб, трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водителя автомобиля задержать пока не удалось. Полиция рассматривает инцидент как бытовую месть, по заявлениям правоохранительных органов, расценивать его теракт пока нет оснований.
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Одни человек погиб, трое получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в нью-йоркском районе Куинс.
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