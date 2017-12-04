В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть жертвы

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Легковой автомобиль на большой скорости въехал в прохожих в Нью-Йорке. Инцидент произошел возле кальянного бара в районе Куинс. Полиция пока не расценивает инцидент как теракт.

BREAKING; liberty ave &129 st in queens, 4 pedestrians struck by a vehicle, 1 DOA. 3 others in critical condition, 2 addl, men where stabbed, driver of the vehicle fled from the scene. NYPD is looking for a white Hyundai Sonata. The driver is described as a man with a ponytail. — New York City Alerts (@NYCityAlerts) 3 декабря 2017 г.

По сообщениям СМИ, среди посетителей бара поздно ночью завязалась потасовка. Есть версия, что один из участников драки сел в припаркованный седан и, разогнав его до приличной скорости (очевидцы сообщают о скорости не менее 80 км/ч), врезался сначала в стоявший на обочине автомобиль, а затем в людей, находившихся возле бара.

В результате наезда один человек погиб, трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водителя автомобиля задержать пока не удалось. Полиция рассматривает инцидент как бытовую месть, по заявлениям правоохранительных органов, расценивать его теракт пока нет оснований.