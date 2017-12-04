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Автобус с туристами упал с 50-метрового обрыва в Тунисе

04.12.2017 06:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Около 50 человек пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в Тунисе, сообщают местные СИИ со ссылкой на источник в правительстве Туниса.

Автобус с туристами упал с 50-метрового обрыва в Тунисе
© Фото: Twitter / 112.by МЧС Минска
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По предварительным данным, в автобусе было 56 человек. В основном это туристы, ехавшие на экскурсию в Айн Драхм. Инцидент произошел в провинции Беджа на северо-западе страны. Автобус съехал с трассы и сорвался с обрыва, высотой в 50 метров. По предварительным оценкам полиции водитель автобуса не справился с управлением, эта версия рассматривается как основная причина аварии.

В результате инцидента никто не погиб, но пострадали практически все пассажиры автобуса, а десять них находятся в очень тяжелом состоянии. Туристы каких именно стран пострадали в результате ДТП, пока не сообщается.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед взял расследование происшествия под личный контроль и поручил министрам внутренних дел, здравоохранения и транспорта обеспечить экстренную транспортировку и первоочередное оказание помощи всем пострадавшим в ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
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В результате ДТП пострадало около 50 человек, состояние 10 пострадавших оценивается, как тяжелое.

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