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Отец и сын погибли в пылавшем доме в Кормянском районе

04.12.2017 09:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара в частном доме в деревне Кучин Кормянского района, во время которого погибли два человека, сообщили в МЧС.

Сообщение о том, что на улице Космонавтов горит дом, в котором проживает пенсионер с сыном, поступил спасателям около 19:00 в минувшее воскресенье.

"Согда на место пожара приехали первые расчеты спасателей, деревянный жилой дом горел открытым пламенем. Под рухнувшими строительными конструкциями в жилой комнате обнаружены обгоревшие тела хозяина дома 1935 года рождения и его сына 1968 года рождения", — сообщили Sputnik в понедельник в УЧС по Гомельской области.

Огнем уничтожена кровля дома, четыре квадратных метра потолочного перекрытия в жилой комнате, повреждено имущество внутри дома.

МЧС рассматривает в качестве причины пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверку по данному факту проводит следственно-оперативная группа, эксперты выехали на место происшествия.

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