Отец и сын погибли в пылавшем доме в Кормянском районе

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Правоохранительные органы устанавливают причину пожара в частном доме в деревне Кучин Кормянского района, во время которого погибли два человека, сообщили в МЧС.

Сообщение о том, что на улице Космонавтов горит дом, в котором проживает пенсионер с сыном, поступил спасателям около 19:00 в минувшее воскресенье.

"Согда на место пожара приехали первые расчеты спасателей, деревянный жилой дом горел открытым пламенем. Под рухнувшими строительными конструкциями в жилой комнате обнаружены обгоревшие тела хозяина дома 1935 года рождения и его сына 1968 года рождения", — сообщили Sputnik в понедельник в УЧС по Гомельской области.

Огнем уничтожена кровля дома, четыре квадратных метра потолочного перекрытия в жилой комнате, повреждено имущество внутри дома.

МЧС рассматривает в качестве причины пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.