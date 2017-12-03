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В Жодино из окна общежития выпал 6-летний ребенок

04.12.2017 09:40 — ЧП | Tut.by  
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Шестилетний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа общежития в Жодино. Об этом сообщает издание «Жодзінскія навіны».

Трагедия произошла 2 декабря, в субботу, около 20.30.

Как сообщает издание, мать мальчика в в это время дома отсутствовала — она ушла в магазин за продуктами. С ребенком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.

 
 
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Мать мальчика в в это время дома отсутствовала - она ушла в магазин за продуктами. С ребенком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась...

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