В Жодино из окна общежития выпал 6-летний ребенок

Шестилетний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа общежития в Жодино. Об этом сообщает издание «Жодзінскія навіны» .

Трагедия произошла 2 декабря, в субботу, около 20.30.

Как сообщает издание, мать мальчика в в это время дома отсутствовала — она ушла в магазин за продуктами. С ребенком был отчим. Он вышел из комнаты покурить, в этот момент случилась трагедия.