В Воложинском районе на фирме по производству водонагревателей взорвался бойлер - погиб человек

В городском поселке Ивенец днем 2 декабря на предприятии «С-Тэнк», которое занимается производством водонагревателей, произошел несчастный случай. Взорвался бойлер. Погиб 40-летний слесарь, его 44-летний напарник доставлен в больницу. Об этом пишет издание Млын.by.

Воложинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Об этом рассказал начальник РОСК Виталий Юревич. Информацию о несчастном случае подтвердил и участковый инспектор милиции Ивенца Валерий Горбачевский.

Корреспондент узнал из компетентных источников предварительную информацию по подробностям этого несчастного случая.

На одном из этапов производства автоматически завариваются швы на бойлерах (бочки высотой в 2 метра и диаметром около одного), потом водонагреватель проверяют на герметичность, наполняя бойлер воздухом.

В цеху его наполнили воздухом, чтобы проверить, не пропускают ли швы сварки этот воздух. Рядом находились два слесаря. В начале третьего часа дня неожиданно прогремел взрыв, бойлер разорвало изнутри.

Взрывной волной 40-летнего слесаря отбросило на шесть метров. От полученных травм он скончался на месте.

Его 44-летний напарник отлетел на четыре метра от бочки. По предварительной информации, у мужчины сотрясение головного мозга. Он доставлен в больницу, угрозы жизни нет.