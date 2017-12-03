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"Аэрофлот" отменил 2 рейса между Москвой и Минском из-за непогоды

04.12.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Непогода и сильный снег стали причиной отмены более 60 рейсов "Аэрофлота" которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 4 декабря. Еще 35 рейсов перенесено.

"Аэрофлот" отменил 2 рейса между Москвой и Минском из-за непогоды
© Pixabay
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"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево" "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на 4 декабря. Проводится оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — сообщила авиакомпания.

Среди отмененных рейсов есть и два минских. Отменены рейсы SU1842/1843 Москва — Минск — Москва. Пассажиры будут отправлены рейсами SU1832/1833.

На сайте Национального аэропорта "Минск" сообщается о задержке рейса из аэропорта Домодедово.

По данным МЧС России по Москве непогода продержится в Москве и Московской области до 22.00 4 декабря. По прогнозам синоптиков в столице России сегодня выпадет до 8 сантиметров снежного покрова. Всем, кто планирует полет в Москву или через нее, необходимо предварительно осведомиться в справочной службе аэропорта — не отменен ли рейс.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за сложных погодных условий в Москве отменено 60 рейсов из аэропорта "Шереметьево", 35 перенесено.

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