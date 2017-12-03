МИНСК, 4 дек — Sputnik. Непогода и сильный снег стали причиной отмены более 60 рейсов "Аэрофлота" которые должны прибыть и вылететь из аэропорта "Шереметьево" 4 декабря. Еще 35 рейсов перенесено.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево" "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов на 4 декабря. Проводится оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — сообщила авиакомпания.

Среди отмененных рейсов есть и два минских. Отменены рейсы SU1842/1843 Москва — Минск — Москва. Пассажиры будут отправлены рейсами SU1832/1833.

На сайте Национального аэропорта "Минск" сообщается о задержке рейса из аэропорта Домодедово.

По данным МЧС России по Москве непогода продержится в Москве и Московской области до 22.00 4 декабря. По прогнозам синоптиков в столице России сегодня выпадет до 8 сантиметров снежного покрова. Всем, кто планирует полет в Москву или через нее, необходимо предварительно осведомиться в справочной службе аэропорта — не отменен ли рейс.