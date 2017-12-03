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Ребенок выпал с 8 этажа общежития, пока его отчим вышел на перекур

04.12.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Шестилетний мальчик погиб при падении из окна восьмого этажа общежития в Жодино, передает в понедельник сайт "Жодинские новости".

Инцидент, по информации портала, произошел в минувшую субботу вечером. Ребенок остался без присмотра родителей и выпал из открытого окна.

Отмечается, что в тот момент мать мальчика пошла в магазин за продуктами, а отчим вышел на перекур.

В тот же день произошло еще одно падение из окна, в Пинске. 56-летняя женщина упала с седьмого этажа гостиницы "Припять" и скончалась на месте от полученных травм.

 
Теги: Минск
 
 
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Мать мальчика в этот момент отсутствовала дома – вышла за продуктами в магазин.

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