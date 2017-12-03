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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика в Жодино

04.12.2017 11:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели шестилетнего мальчика, выпавшего из окна общежития в Жодино вечером в субботу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагедия произошла в Жодино вечером 2 декабря: из комнаты общежития, расположенной на восьмом этаже, выпал шестилетний мальчик. Ребенок скончался от полученных травм.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика в Жодино
© Фото: SlutskGorod
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Как рассказала Sputnik Белоног, городской отдел СК сейчас устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

"По данному факту на месте происшествия работала следственно-оперативная группа", — добавила она.

По версии следствия, в момент происшествия мама ребенка была в магазине, а мальчик находился в комнате со своим отчимом. Позже он вышел из комнаты и оставил ребенка одного. Тогда и случилась трагедия.

Кроме выяснения причин и условий произошедшего, следователями проводится работа с родственниками и соседями, а также собирается характеризующий материал на семью.

"Следствие в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть внимательней и не оставлять детей без присмотра, особенно, если ребенок способен самостоятельно открыть окно", — призвали в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Мать выпавшего из окна мальчика ушла магазин, а отчим оставил его на некоторое время одного.

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