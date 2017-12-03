Следователи устанавливают обстоятельства гибели мальчика в Жодино

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства гибели шестилетнего мальчика, выпавшего из окна общежития в Жодино вечером в субботу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагедия произошла в Жодино вечером 2 декабря: из комнаты общежития, расположенной на восьмом этаже, выпал шестилетний мальчик. Ребенок скончался от полученных травм.

Как рассказала Sputnik Белоног, городской отдел СК сейчас устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

"По данному факту на месте происшествия работала следственно-оперативная группа", — добавила она.

По версии следствия, в момент происшествия мама ребенка была в магазине, а мальчик находился в комнате со своим отчимом. Позже он вышел из комнаты и оставил ребенка одного. Тогда и случилась трагедия.

Кроме выяснения причин и условий произошедшего, следователями проводится работа с родственниками и соседями, а также собирается характеризующий материал на семью.

"Следствие в очередной раз обращается к гражданам с просьбой быть внимательней и не оставлять детей без присмотра, особенно, если ребенок способен самостоятельно открыть окно", — призвали в СК.