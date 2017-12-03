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Для задержания сбившего пешехода водителя Audi объявляли "Перехват"
04.12.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. План "Перехват" был объявлен для задержания водителя, насмерть сбившего пешехода в Каменецком районе, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: Госкомитет судэкспертиз по Минской области
Инцидент произошел накануне около полуночи в городе Высокое. По предварительной информации, легковой автомобиль на улице Социалистической сбил сидевшего на проезжей части пешехода и скрылся с места
"От полученных в результате наезда травм мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами", — рассказали в ГАИ.
Там отметили, что во время оперативно-розыскных мероприятий автомобиль и его водитель были установлены. Пешехода сбил на Audi 100 40-летний местный житель.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.
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Пешеход в момент аварии сидел на проезжей части, он не был обозначен световозвращающими элементами.
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