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Пьяного мужчину вытащили из болотистой местности у Свислочи
Субботним вечером 2 декабря спасателям поступил звонок от мужчины, который не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности у Свислочи. Подробности
Отчаявшись вылезти самостоятельно, минчанин примерно в 22 часа позвонил на линию «101». Прибывшие на место спасатели нашли его в 800 метрах от твердого грунта, в болотистой местности у реки, переоделись в гидрокостюмы и вытащили.
С общим переохлаждением минчанин госпитализирован. По предварительным данным, на момент происшествия он был пьян.
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С общим переохлаждением он доставлен в больницу.
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Архив (ЧП)
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