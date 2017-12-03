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Пьяного мужчину вытащили из болотистой местности у Свислочи

04.12.2017 11:28 — ЧП | Tut.by  
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Субботним вечером 2 декабря спасателям поступил звонок от мужчины, который не мог самостоятельно выбраться из болотистой местности у Свислочи. Подробности сообщает Минское городское управление МЧС.

Отчаявшись вылезти самостоятельно, минчанин примерно в 22 часа позвонил на линию «101». Прибывшие на место спасатели нашли его в 800 метрах от твердого грунта, в болотистой местности у реки, переоделись в гидрокостюмы и вытащили.

С общим переохлаждением минчанин госпитализирован. По предварительным данным, на момент происшествия он был пьян.

 
 
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С общим переохлаждением он доставлен в больницу.

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