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Страшная авария на Гомельщине: трое молодых людей погибли

04.12.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Трое молодых людей 18-19 лет погибли в воскресенье в дорожно-транспортном происшествии возле деревни Озераны на трассе Р128 Лельчицы — Туров, сообщили Sputnik в УГАИ Гомельской области.

ДТП произошло днем в воскресенье. Как рассказали Sputnik в УГАИ, 18-летний бесправник ехал по трассе Р128 на машине Mercedes S-Class (W221), однако не справился с управлением, съехал сначала на встречную полосу, а затем и в кювет, где врезался в деревья.

Страшная авария на Гомельщине: трое молодых людей погибли
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В результате столкновения авто опрокинулось. Водителя и пассажиров выкинуло из машины", — сообщили в УГАИ.

В результате ДТП двое пассажиров "Мерседеса", 18 и 19 лет, скончались на месте. Водитель автомобиля умер в больнице.

"Сейчас выясняются обстоятельства случившегося", — добавили в инспекции.

Очевидцы уже опубликовали фотографии перевернутой машины в сообществах в социальных сетях. Как пишут во "ВКонтакте", все трое погибших парней были жителями агрогородка Ольшаны Брестской области.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 411
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Водитель представительского "Мерседеса", по предварительной версии, не справился с управлением.

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