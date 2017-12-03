Страшная авария на Гомельщине: трое молодых людей погибли

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Трое молодых людей 18-19 лет погибли в воскресенье в дорожно-транспортном происшествии возле деревни Озераны на трассе Р128 Лельчицы — Туров, сообщили Sputnik в УГАИ Гомельской области.

ДТП произошло днем в воскресенье. Как рассказали Sputnik в УГАИ, 18-летний бесправник ехал по трассе Р128 на машине Mercedes S-Class (W221), однако не справился с управлением, съехал сначала на встречную полосу, а затем и в кювет, где врезался в деревья.



© Sputnik / Виктор Толочко Для задержания сбившего пешехода водителя Audi объявляли "Перехват"

"В результате столкновения авто опрокинулось. Водителя и пассажиров выкинуло из машины", — сообщили в УГАИ.

В результате ДТП двое пассажиров "Мерседеса", 18 и 19 лет, скончались на месте. Водитель автомобиля умер в больнице.

"Сейчас выясняются обстоятельства случившегося", — добавили в инспекции.

Очевидцы уже опубликовали фотографии перевернутой машины в сообществах в социальных сетях. Как пишут во "ВКонтакте", все трое погибших парней были жителями агрогородка Ольшаны Брестской области.