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В Витебске девушка хотела спрыгнуть с моста - спасли омоновцы

04.12.2017 12:05 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске сотрудники ОМОНа предотвратили попытку суицида — 25-летняя горожанка хотела спрыгнуть с моста, сообщает пресс-служба милиции региона.

Около 12 часов 2 декабря сотрудникам ОМОНа сообщили, что девушка перелезла через перила на мосту имени Блохина и, держась одной рукой за ограждение, намеревается спрыгнуть. Милиционеры прибыли на место происшествия на гражданской машине (чтобы не привлекать внимания). На мосту уже собралась группа прохожих. Переговоры с девушкой пытались вести милиционеры Департамента охраны, но она никак не реагировала на слова.

В какой-то момент по мосту с грохотом проехал трамвай, громкий звук заставил девушку обернуться. Моментом воспользовался старший лейтенант Николай Кирикович: бросился к девушке, схватил ее. Следом подбежали еще два омоновца, и вместе они сняли девушку с перил.

Девушке 25 лет. Она была немногословна, не хотела называть своего имени, твердила, что устала от жизни.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиционеры прибыли на место происшествия на гражданской машине (чтобы не привлекать внимания). На мосту уже собралась группа прохожих.

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