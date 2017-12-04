Задержанного голого минчанина уже отправляли на принудительное лечение

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Сотрудники милиции начали проверку в связи с инцидентом, во время которого был задержан голый минчанин в Московском районе Минска, сообщили в ГУВД.

О том, что 1 декабря около 23:00 обнаженный молодой человек бегал по проезжей части на перекрестке улиц Космонавтов и Есенина, в милицию об этом сообщили несколько человек.



предоставлено очевидцем Опубликованы кадры забега голого парня по перекрестку в Малиновке

"Прибывшие на место происшествия сотрудники Московского РУВД задержали мужчину. По внешним признакам они предположили, что задержанный находится в состоянии наркотического опьянения", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя.

По ее словам, была вызвана бригада скорой медпомощи, ей и был передан голый нарушитель общественного порядка.

В свою очередь заместитель начальника милиции общественной безопасности Московского РУВД Дмитрий Колодинский рассказал, что задержанным является минчанин 1991 года рождения, он продает корм для животных.

По его словам, ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, а к административной ответственности – за нахождении в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

"За последние пять месяцев он в четвертый раз появился в общественном месте в обнаженном виде", — сказал представитель РУВД. Он отметил, что в сентябре 2017 года суд назначил ему принудительное лечение.