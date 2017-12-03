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На Столинщине пенсионерка с подельницами украли с поля 3 т капусты. Почти всю успели продать
В Столинском районе три женщины подозреваются в краже трех тонн капусты, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
2 декабря в милицию обратился 20-летний житель агрогородка Ольшаны, который сообщил, что с его поля в период с 28 ноября по 1 декабря пропало 3 тонны белокочанной капусты.
Следственно-оперативная группа установила личность подозреваемых: это 19-летняя девушка и две пенсионерки — 66 и 74 лет. Из трех тонн капусты правоохранители смогли изъять у них только 245 кг — остальное женщины успели продать.
Владелец капусты оценил нанесенный ущерб в 300 рублей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за групповую кражу.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело за групповую кражу.
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Архив (ЧП)
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