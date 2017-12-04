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Гражданин Армении на "Лексусе" насмерть сбил в Гомеле мужчину

04.12.2017 14:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Гомеле, в результате которого погиб местный житель, сообщили в МВД.

Гражданин Армении на "Лексусе" насмерть сбил в Гомеле мужчину
© Фото: СК Беларуси
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"3 декабря примерно в 04:15 29-летний водитель — гражданин Армении, двигаясь на автомобиле "Лексус is250" по улице Советской в направлении проспекта Победы, совершил наезд на 33-летнего пешехода", — сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гомельской области. В результате происшествия пешеход погиб на месте.

Там отметили, что пешеход, который погиб под колесами автомобиля, переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и нанесенной на проезжую часть разметкой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются обстоятельства произошедшего, будут назначены соответствующие экспертизы.

Это не единственное смертельное ДТП за минувшие выходные в Гомельской области — в Житковичском районе после столкновения, не приходя в сознание, погибли двое молодых людей. Еще один — водитель авто, попавшего в ДТП, с травмами госпитализирован, отметили в УВД. Там также уточнили, что все молодые люди — жители деревни Ольшаны Брестской области.

Гражданин Армении на "Лексусе" насмерть сбил в Гомеле мужчину
© Фото: УСК по Минску
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За минувшие выходные на дорогах Гомельской области в ДТП погибли пять человек, 8 человек получили телесные повреждения. Всего за выходные в области было зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий.

В УВД сообщили, что за прошедшую пятницу и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 2667 нарушений Правил дорожного движения — задержаны 27 пьяных водителей, 76 "бесправников". Кроме этого, задержаны почти 550 пешеходов-нарушителей, в числе которых оказалось почти 90 нетрезвых граждан.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Смертельное ДТП произошло ночью в центре Гомеля, подробности происшествия выясняют следователи и сотрудники ГАИ.

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