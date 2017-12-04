ДТП с тремя погибшими: бесправник на Mercedes оказался лихачом

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором погибли трое жителей агрогородка Ольшаны, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Жуткая авария произошла накануне днем на автодороге между населенными пунктами Черничи и Горка. По предварительной информации, Mercedes S350 на восьмом километре выехал на "встречку", после чего вылетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся .

За рулем представительского седана находился 18-летний житель Ольшан, в салоне – еще двое его сверстника, также жители агрогородка.

По информации ГАИ, пассажиры скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель был госпитализирован, однако умер в больнице не приходя в сознание.

Отмечается, что у парня, находившегося за рулем "Мерседеса", не было водительских прав. Очевидцы аварии рассказали инспекторам, что машина мчалась по дороге на большой скорости.

По опубликованной инспекторами иллюстрации можно увидеть, какие повреждения получила машина в результате аварии.