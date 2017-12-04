ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП с тремя погибшими: бесправник на Mercedes оказался лихачом

04.12.2017 14:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором погибли трое жителей агрогородка Ольшаны, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Жуткая авария произошла накануне днем на автодороге между населенными пунктами Черничи и Горка. По предварительной информации, Mercedes S350 на восьмом километре выехал на "встречку", после чего вылетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

ДТП с тремя погибшими: бесправник на Mercedes оказался лихачом
© Pixabay
Гражданин Армении на "Лексусе" насмерть сбил в Гомеле мужчину

За рулем представительского седана находился 18-летний житель Ольшан, в салоне – еще двое его сверстника, также жители агрогородка.

По информации ГАИ, пассажиры скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель был госпитализирован, однако умер в больнице не приходя в сознание.

Отмечается, что у парня, находившегося за рулем "Мерседеса", не было водительских прав. Очевидцы аварии рассказали инспекторам, что машина мчалась по дороге на большой скорости.

По опубликованной инспекторами иллюстрации можно увидеть, какие повреждения получила машина в результате аварии.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 244
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиры легковушки скончались от травм на месте аварии, водитель умер в больнице, не приходя в сознание.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Гражданин Армении на "Лексусе" насмерть сбил в Гомеле мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика