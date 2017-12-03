В Минске задержали сбытчиков и покупателей марихуаны

ОМОН, сотрудники отделения по наркоконтролю и департамент охраны задержали минчан, которые выращивали дома коноплю, а также их покупателей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by

29 ноября в центре Минска был задержан администратор одного из развлекательных заведений. Мужчина хранил при себе полтора грамма марихуаны.

Позже был задержан индивидуальный предприниматель, у которого обнаружили около грамма марихуаны.

При проверке выяснилось, кто продавал мужчинам наркотик. Оказалось, что это два родных брата, 25 и 32 лет. Ранее не судимы, являются индивидуальными предпринимателями. Один из них искал клиентов среди своих друзей и знакомых, а второй выращивал марихуану дома.

Место жительства сбытчики оборудовали для выращивания марихуаны.



Фото: guvd.gov.by ​

«Изъято около 1,4 кг готовой для продажи и потребления марихуаны, 29 кустов растения рода каннабис, 9 ламп дневного света, 2 воздушных фильтра, 5 кулеров, часы-таймер, 5 блоков питания, 7 бутылок с удобрениями, 4 пакета с грунтом», — рассказал начальник ОНиПТЛ Заводского РУВД Дмитрий Полевой.

Задержаны как сбытчики, так и покупатели марихуаны. Возбуждены уголовные дела по статье 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). В отношении покупателей — за хранение, в отношении сбытчиков — за продажу.