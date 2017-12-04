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Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно

04.12.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек – Sputnik. Массовая авария, в которой получили повреждения 12 легковых автомобилей, произошла в Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно
© Фото: ГАИ Брестской области
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ДТП с участием такого большого количества машин случилось в понедельник утром на улице Магистральной.

"В аварии получили повреждения двенадцать авто. Девушка на Toyota тормозила за другими машинами, но остановиться не смогла", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили: чтобы не совершить заднее столкновение, она повернула руль и наскочила на металлическое ограждение. Затем в ее машину врезался Opel, а потом – Daihatsu и другие автомобили.

По информации ГАИ, аварии во многом способствовало резкое изменение погодных условий в областном центре – в понедельник в Гродно прошел сильный мокрый снег.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Аварии во многом способствовало резкое изменение погодных условий в областном центре – в понедельник в Гродно прошел сильный мокрый снег.

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