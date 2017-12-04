Мужчину, нашедшего в магазине очень дорогое кольцо, ищут в Гродно

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно мужчину, который в одном из гипермаркетов Гродно нашел очень дорогое кольцо с бриллиантами, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.

В милицию за помощью обратилась местная жительница, которая заявила, что в гипермаркете "Алми", расположенном на проспекте Космонавтов, по неосторожности потеряла золотое кольцо с четырьмя бриллиантами.

"В ходе проверки записей с камеры видеонаблюдения установлено, что кольцо нашел мужчина", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что разыскиваемому на вид около 40-45 лет, рост – около 175-180 сантиметров, имеет темные короткие волосы, носит усы.

В милиции просят данного гражданина обратиться в правоохранительные органы Гродно и вернуть драгоценное украшение. Жителей областного центра, которые узнали мужчину, в УВД призывают сообщить известную им информацию в милицию.