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Мужчину, нашедшего в магазине очень дорогое кольцо, ищут в Гродно
04.12.2017 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Гродно мужчину, который в одном из гипермаркетов Гродно нашел очень дорогое кольцо с бриллиантами, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию за помощью обратилась местная жительница, которая заявила, что в гипермаркете "Алми", расположенном на проспекте Космонавтов, по неосторожности потеряла золотое кольцо с четырьмя бриллиантами.
"В ходе проверки записей с камеры видеонаблюдения установлено, что кольцо нашел мужчина", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что разыскиваемому на вид около 40-45 лет, рост – около 175-180 сантиметров, имеет темные короткие волосы, носит усы.
В милиции просят данного гражданина обратиться в правоохранительные органы Гродно и вернуть драгоценное украшение. Жителей областного центра, которые узнали мужчину, в УВД призывают сообщить известную им информацию в милицию.
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Местная жительница потеряла золотое кольцо с 4 бриллиантами в гипермаркете на улице Космонавтов.
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