СМИ: убит экс-президент Йемена Салех

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха убили в понедельник — предположительно, при попытке бегства, сообщил телеканал Al Jazeera.

Первые сообщения об убийстве президента страны поступили днем в понедельник от ряда СМИ, однако многие йеменские политики и ведомства опровергали эти сообщения. По данным прессы, Салеха убили при попытке бегства, а его дом был взорван повстанцами.



© REUTERS/ US NAVY Американцы выясняли, кто атаковал их эсминец у берегов Йемена

Контролируемая хуситами радиостанция позже подтвердила гибель Салеха, однако не привела никаких подробностей. Было опубликовано и видео, на котором военные переносят тело мужчины, похожего на экс-президента Йемена.

Партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" пыталась опровергать эти слухи и подчеркивала, что борьба с повстанцами продолжается.

На минувших выходных партия экс-президента Салеха призывала освободить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией приветствовали идею политика бороться с повстанцами.

Салеху было 75 лет, Йеменом он руководил с 1978 года. В 2012-м, по итогам серии революций (так называемой "Арабской весны"), он был отстранен от власти и пережил несколько покушений.