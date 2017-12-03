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Судмедэкспертиза назначена по факту смерти 6-летнего ребенка в Жодино
04.12.2017 17:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Судебно-медицинская экспертиза назначена по факту падения 6-летнего ребенка в Жодино из окна восьмого этажа, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла в Жодино вечером в субботу 2 декабря: из комнаты общежития, расположенной на восьмом этаже,
"Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему", – сказали в ГКСЭ.
Там также отметили, что эксперты комитета провели осмотр места происшествия.
"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы специалистам предстоит установить причину смерти ребенка", – сообщили собеседники Sputnik.
Как ранее сообщили Sputnik в СК, ребенок на момент происшествия был в квартире один: его мать ушла за покупками в магазин, а отчим вышел покурить.
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Ребенок на момент происшествия был в квартире один: его мать ушла за покупками в магазин, а отчим вышел покурить.
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