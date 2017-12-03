Рабочий погиб на предприятии в Ивенце при взрыве бойлера

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Рабочий частного предприятий погиб в Воложинском районе в результате взрыва бойлера, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на следователя Воложинского районного отдела Следственного комитета Оксану Сагадин.



© Pixabay Доска проткнула грудь рабочего на лесопилке под Бобруйском

Инцидент в поселке Ивенец произошел 2 декабря на территории предприятия, занимающегося изготовлением водонагревателей.

"В цеху два слесаря проверяли металлический бак для водонагревателя на герметичность. Когда бак накачали воздухом, он взорвался", – сказала Сагадин.

По ее словам, 40-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, его 44-летний напарник был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту назначена судебно-медицинская экспертиза, было возбуждено дело по ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).