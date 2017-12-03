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Лобовое ДТП в Мозырском районе: двух водителей зажало в машинах
04.12.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась для деблокирования водителей столкнувшихся в Мозырском районе автомобилей Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в Гомельском областном УМЧС.
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© Фото: ГАИ Гродно
Авария произошла утром в понедельник 4 декабря в районе деревни Пеньки на автодороге Р-31 "Мозырь – Ельск".
"В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Golf оказались зажаты оба водителя внутри своих транспортных средств", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что оба пострадавших к моменту прибытия спасателей были в сознании.
Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали их медикам.
В настоящее время работники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали их медикам.
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