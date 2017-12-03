Лобовое ДТП в Мозырском районе: двух водителей зажало в машинах

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась для деблокирования водителей столкнувшихся в Мозырском районе автомобилей Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в Гомельском областном УМЧС.

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Гродно" title="Авария в Гродно" class=""> © Фото: ГАИ Гродно Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно

Авария произошла утром в понедельник 4 декабря в районе деревни Пеньки на автодороге Р-31 "Мозырь – Ельск".

"В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Golf оказались зажаты оба водителя внутри своих транспортных средств", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что оба пострадавших к моменту прибытия спасателей были в сознании.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали их медикам.

В настоящее время работники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.