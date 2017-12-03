ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лобовое ДТП в Мозырском районе: двух водителей зажало в машинах

04.12.2017 18:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась для деблокирования водителей столкнувшихся в Мозырском районе автомобилей Volkswagen, сообщили Sputnik в понедельник в Гомельском областном УМЧС.

Лобовое ДТП в Мозырском районе: двух водителей зажало в машинахГродно" title="Авария в Гродно" class="">
© Фото: ГАИ Гродно
Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно

Авария произошла утром в понедельник 4 декабря в районе деревни Пеньки на автодороге Р-31 "Мозырь – Ельск".

"В результате лобового столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Volkswagen Golf  оказались зажаты оба водителя внутри своих транспортных средств", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что оба пострадавших к моменту прибытия спасателей были в сознании.

Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали их медикам.

В настоящее время работники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники МЧС с помощью специнструмента деблокировали водителей и передали их медикам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Рабочий погиб на предприятии в Ивенце при взрыве бойлера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика