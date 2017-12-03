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Корреспондент Sputnik пропал в Йемене
04.12.2017 19:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Внештатный корреспондент Sputnik, который находился в Йемене, пропал и уже сутки не выходит на связь, сообщает агентство
Последний журналист раз выходил на связь в воскресенье, примерно в 14:30 по минскому времени.
© REUTERS/ KHALED ABDULLAH
В субботу, 2 декабря, в Йемене повстанцы захватили здание телецентра, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент. С субботы до настоящего времени захватчики удерживают там около 40 журналистов. В воскресенье в знак протеста журналисты объявили голодовку.
Напомним, что в минувшую среду в Йемене начался конфликт между группировками, которые недавно были союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха.
По данным местных СМИ на понедельник, жертвами вооруженных действий уже стало около 250 человек.
Кроме того, как сообщили местные издания, в результате боев был убит экс-президент страны Али Абдалли Салех, ранен и взят в плен его сын.
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В Йемене проходят вооруженные столкновения, жертвами которых стало уже около 250 человек.
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