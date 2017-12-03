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Корреспондент Sputnik пропал в Йемене

04.12.2017 19:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 дек — Sputnik. Внештатный корреспондент Sputnik, который находился в Йемене, пропал и уже сутки не выходит на связь, сообщает агентство РИА Новости.

Последний журналист раз выходил на связь в воскресенье, примерно в 14:30 по минскому времени.

Корреспондент Sputnik пропал в Йемене
© REUTERS/ KHALED ABDULLAH
СМИ: убит экс-президент Йемена Салех

В субботу, 2 декабря, в Йемене повстанцы захватили здание телецентра, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент. С субботы до настоящего времени захватчики удерживают там около 40 журналистов. В воскресенье в знак протеста журналисты объявили голодовку.

Напомним, что в минувшую среду в Йемене начался конфликт между группировками, которые недавно были союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха.

По данным местных СМИ на понедельник, жертвами вооруженных действий уже стало около 250 человек.

Кроме того, как сообщили местные издания, в результате боев был убит экс-президент страны Али Абдалли Салех, ранен и взят в плен его сын.

 
Теги: Минск
 
 
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В Йемене проходят вооруженные столкновения, жертвами которых стало уже около 250 человек.

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