Корреспондент Sputnik пропал в Йемене

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Внештатный корреспондент Sputnik, который находился в Йемене, пропал и уже сутки не выходит на связь, сообщает агентство РИА Новости .

Последний журналист раз выходил на связь в воскресенье, примерно в 14:30 по минскому времени.

В субботу, 2 декабря, в Йемене повстанцы захватили здание телецентра, где находился офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент. С субботы до настоящего времени захватчики удерживают там около 40 журналистов. В воскресенье в знак протеста журналисты объявили голодовку.

Напомним, что в минувшую среду в Йемене начался конфликт между группировками, которые недавно были союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента страны Али Абдаллы Салеха.

По данным местных СМИ на понедельник, жертвами вооруженных действий уже стало около 250 человек.

Кроме того, как сообщили местные издания, в результате боев был убит экс-президент страны Али Абдалли Салех, ранен и взят в плен его сын.