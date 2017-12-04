МИНСК, 4 дек – Sputnik. Специалисты начали проводить автотехническую экспертизу грузовика ЗИЛ, который в субботу 2 декабря сбил в Минске на переходе группу пешеходов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Резонансное ДТП произошло вблизи ТЦ "Замок", расположенного на проспекте Победителей в Минске: грузовой автомобиль на пешеходном переходе сбил пять человек , которые переходили дорогу на зеленый сигнал. В результате четыре человека получили ранения, 11-летняя девочка погибла.

"Специалисты приступили к проведению комиссионной судебной автотехнической экспертизы", – сказали в ГКСЭ.

В комитете также уточнили, что уже был осмотрен ЗИЛ, исследованы его тормозная система, рулевое управление и ходовая часть – там искали неисправности, которые могли привести к ДТП.

По информации собеседников Sputnik, сейчас выясняются другие обстоятельства аварии, в частности, были ли допуски у водителя и автомобиля на участие в дорожном движении.

Ранее УСК по Минску возбудило по факту ДТП уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время пострадавшие в ДТП находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.