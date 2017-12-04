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Эксперты осмотрели ЗИЛ, который сбил возле ТЦ "Замок" пешеходов
04.12.2017 19:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 дек – Sputnik. Специалисты начали проводить автотехническую экспертизу грузовика ЗИЛ, который в субботу 2 декабря сбил в Минске на переходе группу пешеходов, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
Резонансное ДТП произошло вблизи ТЦ "Замок", расположенного на проспекте Победителей в Минске:
"Специалисты приступили к проведению комиссионной судебной автотехнической экспертизы", – сказали в ГКСЭ.
В комитете также уточнили, что уже был осмотрен ЗИЛ, исследованы его тормозная система, рулевое управление и ходовая часть – там искали неисправности, которые могли привести к ДТП.
По информации собеседников Sputnik, сейчас выясняются другие обстоятельства аварии, в частности, были ли допуски у водителя и автомобиля на участие в дорожном движении.
Ранее УСК по Минску возбудило по факту ДТП уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время пострадавшие в ДТП находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.
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Сейчас выясняются другие обстоятельства аварии, в частности, были ли допуски у водителя и автомобиля на участие в дорожном движении.
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