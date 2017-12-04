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Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры

05.12.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина упал с моста на МКАД прямо под колеса большегрузного автомобиля возле микрорайона Малиновка, об этом сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры
© Фото: СК Беларуси
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Инцидент произошел в ночь на вторник, около 00:30. 52-летний мужчина прыгнул с пешеходного моста в то время, как к сооружению приближался тягач с полуприцепом.

"Мужчина 1965 года рождения погиб на месте", — рассказали в Госавтоинспекции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГКСЭ.

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Теги: Минск
 
 
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