Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина упал с моста на МКАД прямо под колеса большегрузного автомобиля возле микрорайона Малиновка, об этом сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в ночь на вторник, около 00:30. 52-летний мужчина прыгнул с пешеходного моста в то время, как к сооружению приближался тягач с полуприцепом.

"Мужчина 1965 года рождения погиб на месте", — рассказали в Госавтоинспекции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГКСЭ.

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