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Мужчина ночью упал с пешеходного моста на МКАД под колеса фуры
05.12.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Мужчина упал с моста на МКАД прямо под колеса большегрузного автомобиля возле микрорайона Малиновка, об этом сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в ночь на вторник, около 00:30. 52-летний мужчина прыгнул с пешеходного моста в то время, как к сооружению приближался тягач с полуприцепом.
"Мужчина 1965 года рождения погиб на месте", — рассказали в Госавтоинспекции.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГКСЭ.
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В результате ДТП он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
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